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Мексиканская компания приостановила эксплуатацию SSJ-100 после сообщений о дефекте

Новости
04:58, 27 декабря
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Авиакомпания Interjet в Мексике приостановила полеты российских Sukhoi Superjet 100 после информации об обнаружении дефекта в стабилизаторах лайнера. Об этом говорится в сообщении компании.

Wikipedia

Цель приостановки полетов — проверка самолетов, отмечается в заявлении. Interjet эксплуатирует более 20  Superjet 100.

Ранее сообщалось о требовании Росавиации провести проверку Superjet 100 после того, как компания «ИрАэро» обнаружила дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора в самолете. Полеты нескольких лайнеров были приостановлены.

Обнаружение дефекта подтвердили в авиакомпании «Ямал» и в «Гражданских самолетах Сухого» — разработчике SSJ-100. При этом источники «Интерфакса» отмечали, что он не является критическим и не приводит к «небезопасным» ситуациям.

Sukhoi Superjet совершил первый полет в апреле 2011 года. Сейчас его используют девять российских авиакомпаний, а также перевозчики в Мексике, Таиланде, Ирландии и Казахстане.

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