Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

В России изменили правила кругового движения

30 октября, 17:49
3 592 0

В России изменили правила кругового движения для автомобилистов. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут уступить дорогу. Об этом говорится в постановлении правительства о правилах дорожного движения, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

На перекрестках с круговым движением теперь будет действовать единое правило. Как отметил Медведев, ранее в  регионах действовали разные схемы кругового движения, приоритет движения для водителей определялся в зависимости от каждого отдельного вида перекрестка.

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — подчеркнул он.

Вице-премьер Игорь Шувалов, которые курирует тему вопросов безопасности дорожного движения, отметил, что на перекрестках со сложным движением стало больше аварий, количество ДТП выросло на 6-7%. «И, как правило, сами сотрудники МВД и водители отмечают, что первопричиной является как раз путаница в правилах», — сообщил он.

Медведев также подписал еще одно постановление, касающееся ПДД. По нему на перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками будут наносить специальную дорожную разметку. В правительстве считают, что такая разметка на проблемных местах дороги поможет водителям легче ориентироваться.

Здесь и сейчас. Вечернее шоу.
Новый поворот и что он нам несет: как «Моя улица» заставляет москвичей нарушать ПДД
31 августа
4 518

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26 Бывшему главе кампании Трампа предложили сдаться властям США Сегодня в 15:19
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2