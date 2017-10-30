В России изменили правила кругового движения для автомобилистов. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут уступить дорогу. Об этом говорится в постановлении правительства о правилах дорожного движения, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

На перекрестках с круговым движением теперь будет действовать единое правило. Как отметил Медведев, ранее в регионах действовали разные схемы кругового движения, приоритет движения для водителей определялся в зависимости от каждого отдельного вида перекрестка.

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — подчеркнул он.

Вице-премьер Игорь Шувалов, которые курирует тему вопросов безопасности дорожного движения, отметил, что на перекрестках со сложным движением стало больше аварий, количество ДТП выросло на 6-7%. «И, как правило, сами сотрудники МВД и водители отмечают, что первопричиной является как раз путаница в правилах», — сообщил он.

Медведев также подписал еще одно постановление, касающееся ПДД. По нему на перекрёстках с пересекающимися транспортными потоками будут наносить специальную дорожную разметку. В правительстве считают, что такая разметка на проблемных местах дороги поможет водителям легче ориентироваться.