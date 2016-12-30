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Медведев назвал «антироссийской агонией» новые санкции США против России

Медведев назвал «антироссийской агонией» новые санкции США против России

Новости
11:55, 30 декабря
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России и назвал их «антироссийской агонией». Об этом он написал в своем твиттере. 

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства. 

Пресс-секретарь президента  России Дмитрий Песков сказал, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ». Телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве и закрыть дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору.

Министерство внутренней безопасности также опубликовало доклад о хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. В докладе утверждается, что хакесркие атаки устраивали две группы российских спецслужб. 

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