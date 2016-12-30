Медведев назвал «антироссийской агонией» новые санкции США против России

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России и назвал их «антироссийской агонией». Об этом он написал в своем твиттере.

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ». Телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве и закрыть дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору.

Министерство внутренней безопасности также опубликовало доклад о хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. В докладе утверждается, что хакесркие атаки устраивали две группы российских спецслужб.