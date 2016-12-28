Один из подозреваемых в убийстве медведя в Якутии объяснил их действия

МВД опубликовало видео (. mp4 ) допроса одного из подозреваемых в жестоком обращении с медведем в Якутии. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в интернете появилось видео гибели медведя, которого намеренно задавили грузовиками.

На видео работник одного из промышленных предприятий (какого, не уточняется) рассказывает, что он и еще несколько человек, работающих в Якутии вахтовым методом, ехали на двух машинах и увидели на дороге медведя. «Объезжая его, проехали метров 200, остановились в небольшом кармашке. Вылезли из машины и начали фотографировать. Сзади медведя подъехала еще одна машина, оттуда тоже ребята вылезли. Медведь сел на дорогу. Когда он начал подниматься на четыре лапы, все разбежались, испугались», — рассказал подозреваемый.

После этого водитель одной из машин, по его словам, направил ее в сторону медведя. Тогда медведь ушел с дороги, но водитель поехал за ним. Другая машина тоже направилась в сторону медведя, после чего зверь оказался зажат между передними колесами двух автомобилей.

«Когда две машины ближе встали, медведь оказался между колесами. Медведь стал подниматься оттуда, попытался вылезти. Я попросил, чтобы мне дали что-нибудь. Они мне дали лом, я ударил его. После этого медведь успокоился, я сел назад в кабину, мы разъехались», — рассказал подозреваемый. После этого, по его словам, медведь отошел на некоторое расстояние, а потом «воткнулся в снег».

Видео, на котором медведя давят грузовиками, появилось в интернете накануне. После этого СК возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Следствие сообщило, что установило личности причастных к расправе над медведем, — ими оказались вахтовики, которые работали в Булунском районе Якутии. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что грузовики принадлежат ОАО «Якутскгеофизика». В компании инцидент комментировать отказались.