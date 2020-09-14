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Новости

«Медуза» рассказала о показаниях свидетелей обвинения по делу Сергея Фургала

14 сентября, 21:16
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Обвинение против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала основано на показаниях двух человек — его бывшего партнера Николая Мистрюкова и бывшего сотрудника правоохранительных органов Хабаровского края, освобожденного по УДО. Об этом сам Фургал заявил на закрытом заседании суда 3 сентября, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Сергей Фургал. Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Первым показания против Фургала дал Владимир Першин — бывший сотрудник уголовного розыска Хабаровска. В июле 2016 года он был осужден на 4,5 года строгого режима за вымогательство в крупном размере. 3 июля 2019 года, уже оказавшись на свободе по УДО, он дал показания на Фургала. 

Рассказы собеседников «Медузы» о свидетельствах Першина разнятся. По одной версии, 15 лет назад он проходил мимо кабинета, в котором Фургал и его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков обсуждали заказные убийства. По другой, он услышал это от бывшего сотрудника Фургала Андрея Карепова. На основе показаний Першина задержали Мистрюкова и Карепова. 

Как пишет «Медуза», следствие считает, что Мистрюков дал поручение Карепову «решить вопрос» с предпринимателями Евгением Зорей, Олегом Булатовым и Александром Смольским. Тот нанял киллеров Марата Кадырова и Андрея Палея.

Первый, по версии следствия, в 2004 году в поселке Прогресс бросил гранату в гараж Александра Смольского. Доказательство его вины строится на показаниях трех свидетелей, включая Першина. Двое из них смогли опознать Кадырова спустя 15 лет. Сам Кадыров утверждает, что из-за условного срока не мог покинуть Хабаровск.

Палей подозревается в убийстве Зори и Булатова в 2004–2005 годах. Следствие ссылается на показания двух свидетелей, один из которых опознал мужчину по глазам.

29 ноября 2019 года Мистрюков дал показания о том, что Фургал причастен к заказным убийствам. Однако действительно ли он называет его заказчиком, неизвестно — суды проходят в закрытом режиме, а с адвокатов, участвующих в процессе, взяли подписку о неразглашении. После того, как Мистрюков заключил сделку со следствием, ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Ранее Мистрюков отрицал свою вину, однако его позиция начала меняться после смены адвоката. Вместо нанятого семьей защитника его интересы начал представлять Алексей Ульянов. Впоследствии он объяснял членам ОНК, что на оформлении соглашения с этим адвокатом настоял следователь.

«Откуда в деле взялся адвокат Ульянов? Родственники Мистрюкова его не нанимали, а сам адвокат рассказал им, что „случайно шел мимо кабинета следователя, его пригласили в кабинет и там он подписал с Мистрюковым соглашение“, рассказывает человек, близкий к семье Мистрюковых», — пишет «Медуза». 

Против Карепова, утверждает собеседник «Медузы», в деле нет улик ни по одному из трех эпизодов. Также против него ничего не представлено в показаниях Мистрюкова. Сам мужчина отрицает вину. В августе 2020 года он подавал заявление о том, что по дороге в СК его избили люди в черных масках без опознавательных знаков, требуя дать показания против Фургала.

Сергея Фургала задержали в начале июня 2020 года.

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