Мединский назвал передачу «скифского золота» Украине похищением
Возможную передачу «скифского золота» крымских музеев Украине можно будет расценить только как похищение. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, передает ТАСС.
«Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это будет беспрецедентное решение», — сказал Мединский.
По его мнению, на «скифское золото» имеют право только крымские музейщики, «которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды Крыма». Министр заявил, что решение, принятое голландским судом, «глубоко ангажированное и юридически нелепое».
«Даже по итогам Второй мировой войны вопрос перемещения музейных ценностей в счет погашения ущерба, нанесенного фашистской Германией, оговаривался очень сложными юридическими процедурами. Здесь же росчерком пера голландского судьи сокровища передаются третьей стороне», — отметил глава Минкультуры.
14 декабря Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из музеев Крыма Украине. В решении также говорилось о выплате Украиной около 100 тысяч евро. Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал законным это решение и добавил, что оно соответствует мировой практике.
В свою очередь директор Музеев Кремля Елена Гагарина заявила, что решение суда Амстердама по «скифскому золоту» обосновано, так как предметы принадлежали Украине.
Скифское золото из Крыма привезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Около двух тысяч артефактов участвовали в выставке «Крым: золото и секреты Черного моря». Коллекция находилась на выставке во время присоединения Крыма к России. После этого начались споры о принадлежности золота.