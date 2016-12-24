Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Мединский назвал передачу «скифского золота» Украине похищением

Новости
18:20, 24 декабря
104
2
Поделиться

Возможную передачу «скифского золота» крымских музеев Украине можно будет расценить только как похищение. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, передает ТАСС. 

«Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это будет беспрецедентное решение», — сказал Мединский.

По его мнению, на «скифское золото» имеют право только крымские музейщики, «которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды Крыма». Министр заявил, что решение, принятое голландским судом, «глубоко ангажированное и юридически нелепое».

«Даже по итогам Второй мировой войны вопрос перемещения музейных ценностей в счет погашения ущерба, нанесенного фашистской Германией, оговаривался очень сложными юридическими процедурами. Здесь же росчерком пера голландского судьи сокровища передаются третьей стороне», — отметил глава Минкультуры.

14 декабря Окружной суд Амстердама принял решение передать коллекцию скифского золота из музеев Крыма Украине. В решении также говорилось о выплате Украиной около 100 тысяч евро. Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал законным это решение и добавил, что оно соответствует мировой практике.

В свою очередь директор Музеев Кремля Елена Гагарина заявила, что решение суда Амстердама по «скифскому золоту» обосновано, так как предметы принадлежали Украине.

Скифское золото из Крыма привезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Около двух тысяч артефактов участвовали в выставке «Крым: золото и секреты Черного моря». Коллекция находилась на выставке во время присоединения Крыма к России. После этого начались споры о принадлежности золота.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Искажается ли в «Ельцин Центре» история России? Спорят Николай Сванидзе, Анатолий Вассерман и другие сторонники и противники первого президента России
Мединский — Путину: «Владимир Владимирович, я не запрещал» Путин, Мединский и Миронов пытаются разобраться, почему отменили рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Что правда, а что ложь в истории про 28 панфиловцев Рассказывает историк Олег Будницкий
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2