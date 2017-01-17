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ВАК назвала сроки проверки диссертации Мединского в МГУ

Новости
19:16, 17 января
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Диссертация главы Министерства культуры Владимира Мединского поступила 21 декабря на рассмотрение МГУ. Срок ее рассмотрения завершится через два месяца 1 марта 2017 года, сообщил РИА Новости глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов.

«Диссертация поступила в МГУ 21 декабря. Она находится там на рассмотрении, поскольку она поступила 21 декабря, вот с этого момента начинается срок двухмесячный (для рассмотрения), исключая, может быть, даже каникулы», — сказал Филиппов.

О том, что диссертацию Мединского рассмотрит диссовет исторического факультета МГУ, стало известно еще в ноябре 2016 года. В состав совета может войти бывший глава Государственного архива России Сергей Мироненко, покинувший этот пост из-за публичного конфликта с Мединским.

Потерянная диссертация: как научная работа Мединского исчезла по дороге в МГУ.

В апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал заявление с требованием лишить Мединского ученой степени. Он посчитал, что Мединский ввел в заблуждение членов ВАК, указав неверное число публикаций к своей диссертации.

Сначала проверить работу министра культуры должен был диссовет  Уральского федерального университета. 4 октября его заседание отложили по просьбе Мединского. Потом ВАК отозвала документы о рассмотрении диссертации Мединского, объяснив это тем, что проверкой исследования займется другой вуз.

В конце октября группа академиков РАН выступила за лишение Мединского ученой степени в связи с тем, что его научная работа «пестрит грубейшими ошибками».

Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» в 2011 году и получил научную степень доктора исторических наук. Эта степень стала для него второй — в 1999 году Мединский стал доктором политических наук.

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