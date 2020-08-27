Медики сообщили о дефиците фуросемида в аптеках и больницах. Минпромторг заявил, что его производство нерентабельно

Независимое медицинское сообщество обратилось к Минздраву России с требованием срочно возобновить производство мочегонного препарата фуросемид или закупить его за рубежом из-за возникшего в аптеках дефицита. Открытое письмо опубликовано на сайте организации.

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«Сейчас в аптеках страны почти невозможно купить раствор фуросемида, так как, по данным аптечных сетей, его перестали производить фармацевтические предприятия России. Подходит к концу этот препарат и в медицинских учреждениях», — сказано в обращении.

Фуросемид входит в перечень жизненно важных препаратов, он является обязательным компонентом лечения целого ряда заболеваний, в том числе острой сердечной недостаточности и отека легких.

«В России каждый день сотни тысяч пациентов должны получать инъекции фуросемида в больницах и отделениях реанимации, без него будет крайне затруднена кардиохирургическая помощь, будет крайне затруднено лечение при других тяжелых заболеваний. Без этого препарата может значительно вырасти смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стационарах», — говорится в письме.

Минропмторг в ответ на запрос РБК сообщил, что производство фуросемида в виде ампул сейчас нерентабельно, поскольку стоимость фармсубстанции растет, а цены на препарат зарегулированы государством, и производитель не может их поднять.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года один из российских производителей выпустит около 250 тысяч упаковок фуросемида. Там также сказали, что Минздрав и ФАС прорабатывают вопрос предотвращения пропажи лекарства с рынка.