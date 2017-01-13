Прямой эфир
59,68
63,51
55,59
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»
Reuters рассказало о связи Асада с использованием химического оружия в Сирии
Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны
Кремль назвал Медведева инициатором увольнения Улюкаева

Паблик МДК заподозрили в «пропаганде неприязни» к православным

Новости
23:29, 13 января
217
1
Поделиться

МВД обнаружило в записи сообщества МДК в социальной сети «ВКонтакте» «признаки пропаганды неприязни к представителям религии православия». Об этом сообщили представители «Православного юридического центра быстрого реагирования» на своей странице в соцсети. К публикации они прикрепили копию документа, который получили из МВД в ответ на свою жалобу.

Претензии активистов вызвал пост сообщества, посвященный православному празднику Покрова. Представители организации пожаловались на него в Следственный комитет, однако ответ пришел из МВД. В копии документа указывается, что личность автора поста установлена.

В отношении публикации провели психолого-лингвистическое исследование, результаты которой выявили в посте МДК «признаки, свидетельствующие о сознательном осквернении предметов религиозного почитания (изображения православной иконы Пресвятой Богородицы) и признаки пропаганды неприязни к представителям религии Православия <…>, что способно оскорбить чувства православных верующих», указывается в копии документа.

Координатор «Православного юридического центра быстрого реагирования» Георгий Солдатов сообщил «Медиазоне», что активисты требуют привлечь автора поста к ответственности по статьям 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания).

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2