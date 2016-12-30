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МЧС сообщило об окончании основной фазы поисковой операции на месте крушения Ту-154
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МЧС сообщило об окончании основной фазы поисковой операции на месте крушения Ту-154

Новости
12:18, 30 декабря
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Милы отрядов «Центроспас» и центра «Лидер» будут выведены с территории проведения поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море из-за окончания основной фазы поисковой операции. Об этом сообщил начальник национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, передает «Интерфакс». 

РИА Новости

«На 12 часов сегодня запланирован вывод сил и средств отрядов "Центроспас" центра "Лидер" и оперативной группы МЧС России в пункт постоянной дислокации. Основная фаза совместной поисковой операции завершена», — сказал Яцуценко.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, среди них — артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды» и госслужащие. Все они погибли. Они самолета направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом членов российской группировки на базе Хмеймим. 

Приоритетными версиями катастрофы считаются ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета. 

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