Американская сеть фастфудов McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге консорциуму компаний Citic Group и Carlyle Group. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Carlyle Group.

За свои акции McDonald's получит более двух миллиардов долларов. Доля Citic составит 58%, Carlyle получит 28%. Сделку планируют завершить в середине 2017 года после того, как будет получено разрешение регуляторов рынка.

Партнеры планируют открыть около 1500 ресторанов в течение пяти лет. Они также намерены обновить меню, повысить удобство ресторанов и доставки. Генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук заявил, что эта сделка позволит сети фастфудов занять лидирующие позиции на китайском рынке.

Сейчас в Китае открыто более 2400 ресторанов McDonald’s, а также около 240 в Гонконге. Это делает его второй по величине сетью быстрого питания в Китае и самой большой в Гонконге. В этом регионе основным конкурентом McDonald’s является компания Yum China Holdings Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut.