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Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»
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Матвиенко назвала условие для отмены «закона Димы Яковлева»

Новости
15:25, 18 января
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Условием для отмены «закона Димы Яковлева» выступают гарантии со стороны США, касающиеся здоровья, жизни и прав российских детей. В этом случае все можно вернуть «на круги своя», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».

Фотография: ukhouseoflords / Flickr

«Мы готовы к диалогу с властями Соединенных Штатов и по этому закону. (...) Это не самоцель — держать этот закон. Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями  власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть „на круги своя“», — заверила Матвиенко.

Она добавила, что за три года, которые прошли с момента вступления «закона Димы Яковлева» в силу, от США «не было ни одной попытки начать диалог с Россией». Помимо этого, Матвиенко назвала решение ЕСПЧ по этому закону, принятое накануне, «далеким от международного права».

Ранее аналогичные условия для отмены «закона Димы Яковлева» называла детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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Накануне ЕСПЧ признал необоснованным решение России запретить гражданам США усыновлять российских детей. Таким образом суд удовлетворил иск 45 американских граждан, которым отказали в усыновлении несмотря на то, что они уже начали оформлять документы. ЕСПЧ постановил выплатить истцам 75 тысяч евро компенсации и 13,6 тысяч евро судебных издержек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение ЕСПЧ на «закону Димы Яковлева» «очень взвешенным».

Закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей, вступил в силу в 2013 году. Он стал своеобразным ответом России на «список Магнитского», принятый в США.

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