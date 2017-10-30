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«Матильда» заняла второе место по сборам в прокате за премьерный уикенд

30 октября, 10:32
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Фильм Алексея Учителя «Матильда» занял второе место по количеству сборов в прокате — сумма составила 229,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты портала kinobusiness.com. Первое место в прокате по итогам выходных занял другой российский фильм — «Последний богатырь», его сборы составили 447,9 миллиона рублей.

На сайте kinobusiness.com отмечается, что данные по сборам предварительные и неофициальные.

«Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в широкий прокат одновременно с «Матильдой», 26 октября. Фильм рассказывает о приключениях «обычного парня» Ивана в фантастической стране Белогорье, где параллельно с современностью обитают персонажи из русских народных сказок.

По словам режиссера «Матильды» Алексея Учителя, за первые два дня в прокате его фильм собрал 69 миллионов рублей. По мнению режиссера, сборы могли бы быть больше и составить как минимум 100 миллионов рублей, но их сокращению способствовало отсутствие рекламы фильма по телевидению. Бюджет фильма составил 25 миллионов долларов (более 1,4 миллиарда рублей).

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