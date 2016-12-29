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Мать актрисы Кэрри Фишер госпитализирована в Лос-Анджелесе

Новости
04:36, 29 December
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Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер, доставили в больницу в Лос-Анджелесе, сообщает The Los Angeles Times.

Ей 84 года.

По данным TMZ, у актрисы мог случиться инсульт, когда она находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз.

Ее сын Тод Рейнольдс информацию о госпитализации матери не подтвердил, но попросил «помолиться за нее».

Дебби Рейнольдс известна по ролям в фильмах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющие под Дождем» и «Развод по-американски».

Ее дочь Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», умерла накануне после сердечного приступа. Ей было 60 лет.

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