Мать актрисы Кэрри Фишер госпитализирована в Лос-Анджелесе

Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся накануне актрисы Кэрри Фишер, доставили в больницу в Лос-Анджелесе, сообщает The Los Angeles Times.

Ей 84 года.

По данным TMZ, у актрисы мог случиться инсульт, когда она находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз.

Ее сын Тод Рейнольдс информацию о госпитализации матери не подтвердил, но попросил «помолиться за нее».

Дебби Рейнольдс известна по ролям в фильмах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющие под Дождем» и «Развод по-американски».

Ее дочь Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах», умерла накануне после сердечного приступа. Ей было 60 лет.