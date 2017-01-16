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Машина сбила коляску с ребенком на севере Москвы
Легковая машина выехала на тротуар и сбила детскую коляску после столкновения с КамАЗом на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.
Это произошло около дома 16 на Бескудниковском бульваре.
Ребенок, находившийся в коляске, получил травмы, его госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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