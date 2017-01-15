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Бывший представитель СК Владимир Маркин написал новую книгу

Новости
13:11, 15 января
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Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин написал новую книгу. Она будет называться «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений». Об этом Маркин сообщил в своем твиттере.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Согласно фотографии обложки, которую опубликовал Маркин, книга написана в жанре «документального детектива». В нее вошли пять рассказов «об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния». Речь идет о деле «банды ГТА», убийстве «17 престарелых пенсионерок в уральских городах», теракте в аэропорту «Домодедово», а также о деле «прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз „Арктик Си“» и авиакатастрофе Як-42, в результате которой погибли хоккеисты «Локомотива».

Первая книга Маркина называлась «Самые громкие преступления XXI века в России», в нее вошли пять историй о наиболее резонансных делах, которыми занимался Следственный комитет.

После публикации книги журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинила Маркина в плагиате. Она утверждала, что в книге представителя Следственного комитета используется часть ее текста в котором рассказывалось о расследовании убийства Анны Политковской. Маркин в ответ на это сначала назвал Прусенкову неизвестной и ненужной «журналистишкой», а потом попросил прощения.

Затем о плагиате заявил журналист «Коммерсанта» Илья Барабанов. Он утверждает, что Маркин использовал его текст, опубликованный в журнале The New Times в 2008 году, в котором также говорилось об убийстве Политковской.

Позже Маркин заявил, что не писал сам свою книгу «Самые громкие преступления XXI века в России». По его словам, эта функция была передана издательству «Эксмо», так как «автор не является профессиональным литератором».

В начале октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Маркина. После этого Маркин стал первым заместителем генерального директора «Русгидро». 

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