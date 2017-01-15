Бывший представитель СК Владимир Маркин написал новую книгу

Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин написал новую книгу. Она будет называться «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений». Об этом Маркин сообщил в своем твиттере.

Согласно фотографии обложки, которую опубликовал Маркин, книга написана в жанре «документального детектива». В нее вошли пять рассказов «об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния». Речь идет о деле «банды ГТА», убийстве «17 престарелых пенсионерок в уральских городах», теракте в аэропорту «Домодедово», а также о деле «прибалтийских пиратов, захвативших сухогруз „Арктик Си“» и авиакатастрофе Як-42, в результате которой погибли хоккеисты «Локомотива».

Поздравляю коллег с днем Следственного комитета Российской Федерации! В качестве подарка сдал в печать новую книгу о следователях. pic.twitter.com/PK7q690wKH — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 января 2017 г.

Первая книга Маркина называлась «Самые громкие преступления XXI века в России», в нее вошли пять историй о наиболее резонансных делах, которыми занимался Следственный комитет.

После публикации книги журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обвинила Маркина в плагиате. Она утверждала, что в книге представителя Следственного комитета используется часть ее текста в котором рассказывалось о расследовании убийства Анны Политковской. Маркин в ответ на это сначала назвал Прусенкову неизвестной и ненужной «журналистишкой», а потом попросил прощения.

Затем о плагиате заявил журналист «Коммерсанта» Илья Барабанов. Он утверждает, что Маркин использовал его текст, опубликованный в журнале The New Times в 2008 году, в котором также говорилось об убийстве Политковской.

Позже Маркин заявил, что не писал сам свою книгу «Самые громкие преступления XXI века в России». По его словам, эта функция была передана издательству «Эксмо», так как «автор не является профессиональным литератором».

В начале октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Маркина. После этого Маркин стал первым заместителем генерального директора «Русгидро».