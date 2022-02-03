Марк Цукерберг выбыл из десятки богатейших людей мира после обвала акций Meta

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 27 миллиардов долларов и выбыл из десятки богатейших людей мира из-за обвала акций Meta, компании-владельца Facebook.

Фото: Associated Press

По данным рейтинга Forbes Real Time, сейчас Цукерберг занимает 12-е место, потеряв 23,66% своего состояния. Оно оценивается в 87,4 миллиарда долларов. Такая потеря капитала стала одной из крупнейшей в истории, пишет Bloomberg.

Причиной стал обвал акций Meta после публикации отчета за последний квартал 2021 года.

В нем компания впервые отчиталась о сокращении числа пользователей Facebook. После этого ее акции упали на 25%.