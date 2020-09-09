Марию Колесникову арестовали и отправили в минский СИЗО

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО. Об этом Tut.by сообщил ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — рассказал Колесников.

Колесникова находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

7 сентября стало известно о похищении Марии Колесниковой. По словам очевидца, люди в масках посадили ее в микроавтобус в центре Минска и увезли. На следующий день Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что Колесникову задержали на границе с Украиной при попытке незаконно покинуть территорию Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова якобы пыталась сбежать к своей сестре в Украину.

В Координационном совете рассказали, что Колесникова не собиралась уезжать из Беларуси. По информации источника «Интерфакса», белорусские спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

В конце августа Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело о призывах к захвату власти из-за создания Координационного совета оппозиции.