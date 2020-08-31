Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании партии
Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова и другие члены штаба незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико заявили о создании политической партии «Вместе». Об этом говорится в их обращении, опубликованном на YouTube.
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — говорится в обращении.
Бабарико назвал основными целями партии проведение конституционной реформы, совершенствование экономики и возможность для людей проявлять гражданскую инициативу.
Документы для регистрации партии подадут в ближайшее время.
Мария Колесникова была координатором штаба Бабарико. Она объединилась со штабами незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, а затем вошла в президиум Координационного совета оппозиции.
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