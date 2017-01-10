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Бывший милиционер из Ангарска признался в убийстве 60 женщин

Новости
15:01, 10 января
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Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, который отбывает пожизненное наказание за убийство 22 женщин, признался еще в 60 убийствах, которые совершил в период с 1992 по 2007 год. Об этом сообщает издание «Восточно-Сибирская правда» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Попкову предъявили обвинения по 47 новым эпизодам. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе иркутского управления Следственного комитета. При этом по информации ТАСС, 47 — это общее число убийств, которые совершил Попков, то есть в его деле 25 новых эпизодов.

По данным «Восточно-Сибирской правды», Попков хвастался перед сокамерниками тем, что по числу жертв не уступает Андрею Чикатило (на его счету 53 доказанных убийства).

Как сообщает «Восточно-Сибирская правда», Попков на суде заявил, что точного количества своих жертв не знает, так как «не записывал». Все его жертвы были женщинами. Попков выслеживал их поздно вечером в малолюдных районах Ангарска.

Попкова задержали в 2012 году. Медицинская экспертиза признала его вменяемым. В январе 2015 года его осудили на пожизненный срок за 22 убийства женщин и два покушения на убийство. По версии следствия, он совершил их с 1994 по 2000 годы.

До 1998 года Попков был штатным сотрудником одного из иркутских ОВД. По информации «Интерфакса», как минимум во время трех убийств Попков находился при исполнении и использовал служебный автомобиль.

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