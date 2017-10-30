BuzzFeed узнал о расследовании ФБР связанных с Манафортом компаний

Речь идет о 13 транзакциях на сумму около 3 миллионов долларов, сделанных в 2012 и 2013 году. Cначала сомнительные сделки были замечены банками, которые обязаны сообщать об этом Минфину США. Согласно американскому законодательству, кредитные учреждения, в частности, должны уведомлять власти о сделках с наличными на сумму более 10 тысяч долларов в день.

Внимание правоохранительных органов привлекли пять офшорных компаний, которые связаны с Манафортом. Фирмы, среди которых — Global Endeavour Inc. и Lucicle Consultants Ltd — отправляли крупные суммы без объяснений того, для чего деньги предназначены. Деньги приходили с Кипра и Карибских островов в компании в США, включая хедж-фонд и дилерский центр. Манафорта правоохранительные органы в США ранее подозревали в отмывании доходов, полученных через коррупционные схемы. Двое собеседников BuzzFeed рассказали, что власти изучают и сомнительные транзакции Манафорта, произведенные еще в 2004 году. По их данным, речь идет о переводах миллионов долларов.

Манафорт — один из фигурантов расследования о предполагаемых связях команды Трампа с Россией. В рамках расследования в его доме проводились обыски, а самого Манафорта допрашивало ФБР. Помимо Манафорта допрошены были экс-советник Трампа Майкл Флинн и другие высокопоставленные советники Белого дома. В пятницу стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер подготовил первые официальные обвинения по «российскому делу». Ожидается, что аресты будут произведены уже в понедельник.