Макрон попросил Путина объяснить ситуацию с Навальным. Президент России назвал обвинения голословными

Французские эксперты подтвердили, что политика Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом президент Франции Эммануэль Макрон лично сообщил президенту Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Он призвал Россию провести тщательное расследование и добавил, что Франция солидарна с Германией в отношении шагов, которые следует предпринять на фоне сложившейся ситуации.

Пресс-служба Кремля сообщила, Путин подчеркнул неуместность «голословных, ни на чем не основанных обвинений». Он еще раз заявил о необходимости для дальнейшего расследования передать в Россию биоматериалы и результаты анализов Навального, а также наладить совместную работу с российскими врачами.

14 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что выводы немецких военных токсикологов подтвердили специальные лаборатории во Франции и Швеции.

2 сентября власти Германии объявили, что в организме Алексея Навального нашли следы «Новичка». В связи с этим канцлер Ангела Меркель, по словам источников Politico и Bloomberg, может отказаться от строительства «Северного потока–2» в качестве санкций против России за использование химического оружия.

Фото на превью: пресс-служба Кремля