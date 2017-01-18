Маккейн назвал Россию основным игроком на Ближнем Востоке

Глава комитета американского сената по вооруженным силам Джон Маккейн назвал Россию главным игроком на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в эфире MSNBC.

Россия стала «основным игроком на Ближнем Востоке» несмотря на то, что ее экономика является лишь 15-й в мире по размеру, заявил Маккейн.

«Нет ничего более важного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США на мирную конференцию (по Сирии в Астане — Дождь). США не стоят во главе, не являются ее частью, их лишь „пригласили“. Вот как далеко мы зашли», — добавил он.

Маккейн выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп прислушается к своей команде в сфере международных отношений.

«Он окружил себя очень яркими людьми. Я надеюсь, что он к ним прислушается. Я думаю, что (номинированный на пост госсекретаря) Рекс Тиллерсон хорошо поработает, если правильно расставит приоритеты. Так что я надеюсь, что он (Трамп — Дождь) прислушается», — сказал сенатор.

Джон Маккейн является одним из авторов внесенного в начале января в американский Конгресс законопроекта о расширении санкций против России.