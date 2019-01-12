Врачам удалось спасти ногу выжившему после взрыва в Магнитогорске младенцу

Врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений после обморожения с ногой десятимесячного ребенка, которого спасли из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава Максима Радецкого.

«За минувшую неделю оно (состояние. — прим.) было стабильным, с видимыми улучшениями. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», — сказал Радецкий.

Обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. Основной версией происшествия считают взрыв бытового газа. В результате погибли 39 человек.

Спасатели достали из-под завалов десятимесячного ребенка спустя сутки после обрушения. Его доставили на лечение в Москву, диагностировав обморожение, переломы обеих ног, нарушение кровоснабжения, черепно-мозговую травму и другие симптомы. Через неделю он пришел в сознание в НИИ неотложной детской хирургии.