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СМИ сообщили о возможном лишении двух российских лыжников медалей Олимпиады в Сочи

Новости
19:11, 2 января
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Российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина могут лишить медалей Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Международный олимпийский комитет (МОК) примет такое решение, если будет доказано нарушение спортсменами антидопинговых правил.

Заявление о лишении российских лыжников медалей может быть сделано уже в январе, отмечается в публикации.

В конце декабря стало известно, что Легков, Вылегжанин бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее свое отстранение подтвердили лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

После доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде в Сочи, FIS отстранила шестерых российских лыжников, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований.

На Олимпиаде в Сочи Легков и Вылегжанин завоевали золото и серебро в масс-старте на 50 км. Кроме того, они стали вторыми в составе эстафетной команды, а Вылегжанин и Никита Крюков выиграли серебро в командном спринте.

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