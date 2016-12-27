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Легков и Вылегжанин оказались среди отстраненных от соревнований лыжников

Новости
17:49, 27 декабря
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Олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

От соревнований также отстранен бронзовый призер Игр в Ванкувере Алексей Петухов. Ранее свое отстранение подтвердили лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

После доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Олимпиаде в Сочи, FIS отстранила шестерых российских лыжников, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований.

Как рассказали позже в Федерации лыжных гонок России, расследование в отношении лыжников, отстраненных FIS, связано с механическими повреждениями пробирок при проверке их допинг-проб.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал The New York Times, что десятки российских спортсменов участвовали в допинговой программе, направленной на доминирование россиян на Играх-2014. Он заявил, что во время сочинской Олимпиады разработал «коктейль» из трех запрещенных препаратов, которые употреблялись спортсменами со спиртными напитками.

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