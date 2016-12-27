Прямой эфир
60,85
63,58
55,92
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о приостановке полетов Ту-154 силовых ведомств
В Москве взявший женщину в заложники стрелок покончил с собой
ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154
Чемезов заявил об отсутствии ущерба для структуры «Ростеха» из-за избиения Кашина

Лужкова выписали из больницы в Москве

Новости
11:37, 27 декабря
255
0
Поделиться

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из Боткинской больницы, куда его госпитализировали на прошлой неделе. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители медучреждения. Сведения также подтвердили в пресс-службе Лужкова.

«Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", - сказал собеседник», — рассказали в Боткинской больнице. 

Представители экс-мэра подтвердили, «Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу». «Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», — сказал собеседник ТАСС

23 декабря Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что во время экстренной госпитализации экс-мэра вывели из состояния «клинической смерти». 

Здесь и сейчас. Состояние Юрия Лужкова удовлетворительное

Сам Лужков назвал «полным бредом» сообщения о своей клинической смерти. По его словам, у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2