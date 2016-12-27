Лужкова выписали из больницы в Москве

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из Боткинской больницы, куда его госпитализировали на прошлой неделе. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители медучреждения. Сведения также подтвердили в пресс-службе Лужкова.

«Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", - сказал собеседник», — рассказали в Боткинской больнице.

Представители экс-мэра подтвердили, «Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу». «Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», — сказал собеседник ТАСС.

23 декабря Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что во время экстренной госпитализации экс-мэра вывели из состояния «клинической смерти».

Сам Лужков назвал «полным бредом» сообщения о своей клинической смерти. По его словам, у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.