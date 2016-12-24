«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова переведут из реанимации в обычную больничную палату. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник.

«В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату», — рассказал источник.

Он добавил, что бывшего мэра Москвы могут выписать до Нового года — праздник он сможет встретить дома.

О госпитализации 80-летнего Юрия Лужкова стало известно 23 декабря. Бывший мэр Москвы почувствовал себя плохо на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим. Источники СМИ при этом утверждали, что Лужков пережил состояние клинической смерти. Позднее он сам назвал эти сообщения «полным бредом». Лужков рассказал, что у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

Пост мэра Москвы Лужков занимал с 1992 по 2010 годы.