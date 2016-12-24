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Лужков назвал «полным бредом» сообщения о клинической смерти

Новости
18:17, 23 декабря
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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «полным бредом» сообщения о своей клинической смерти. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости. 

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Все эти разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда», — сказал экс-мэр. Лужков сообщил, что у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.

23 декабря  «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщил, что Лужков был экстренно госпитализирован, и врачи вывели его из состояния клинической смерти. Пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг Дождю эту информацию. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ. После этого, по словам Садовничего, Лужков отправился в больницу. 

Юрий Лужков занимал должность мэра Москва с 1992 по 2010 годы.

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