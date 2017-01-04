На Украине возбудили уголовное дело о назначении Луценко генпрокурором

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в связи с назначением Юрия Луценко на пост генпрокурора. Луценко подозревают в назначении на эту должность за взятку. Об этом сообщил бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в своем фейсбуке.

В декабре 2016 года депутат Верховной рады Александр Онищенко обвинил администрации президента Украины в подкупе депутатов. Он заявил, что администрация «скупала» голоса через самого Онищенко и других депутатов.

«Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма Онищенко, в котором он признается в передаче взяток депутатам за назначение генпрокурора», — написал в своем посте Кузьмин.

Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора Украины в мае 2016 года. С 2007 по 2010 год он занимал должность главы МВД страны.