Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о совместном использовании войск при угрозе на Западе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки вооруженных сил в случае угрозы с Запада, передает «Белта».

«У нас договор <…> Если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним <…> У нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Накануне Путин объявил, что создал резерв силовиков по просьбе Лукашенко и он будет применен, когда «экстремистские элементы» в Беларуси «перейдут границу». Численность резерва и сотрудники каких ведомств в него входят, неизвестно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «исходят из того», что резерв не будет использоваться. Он не смог конкретизировать критерии его применения.