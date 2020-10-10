Лукашенко встретился в СИЗО с белорусскими оппозиционерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с белорусскими оппозиционерами, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Если судить по фото, на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский и Виталий Шкляров, пишет Tut.by.

Встреча Лукашенко с задержанными оппозиционерами продолжалась четыре с половиной часа. «Конституцию на улице не напишешь», — заявил президент Беларуси членам координационного совета и объединенного штаба, другие подробности беседы не приводятся из-за «общего решения» оставить их в тайне, отмечает «Пул Первого».

Экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико с июня находятся в СИЗО. Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело в отношении Виктора Бабарико после того, как он объявил о своем желании участвовать в выборах и покинул должность руководителя Белгазпромбанка.

Политтехнолог Виталий Шкляров более двух месяцев находится в минском СИЗО. Государственные СМИ связывали задержание Шклярова, который является гражданином США, с работой на арестованного блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, сама она отрицает их сотрудничество. Освободить Шклярова ранее призывал госсекретарь страны Майкл Помпео.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Лилию Власову задержали 31 августа по делу о налоговых нарушениях. Бизнесмен Юрий Воскресенский был активистом штаба Виктора Бабарико в Минске. 12 августа к нему в квартиру ворвались силовики с обыском, позже его обвинили в организации и участии в массовых беспорядках.

Фото на превью: сайт президента Беларуси