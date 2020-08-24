Лукашенко: в школах не должно быть учителей, которые не хотят следовать принципам «государственной идеологии»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко заявил, что в школах не должны работать учителя, не желающие следовать принципам «государственной идеологии». Его слова передает агентство «Белта».

Он заявил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно... Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — сказал президент.

Лукашенко также призвал защитить учителей «от всяких нападок»: «Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды».

20 августа учителя средней школы №27 в Бобруйске объявили бессрочную забастовку. Они требуют отправить в отставку Лукашенко и правительство, признать результаты выборов президента недействительными и освободить политзаключенных.

Забастовку объявили учителя некоторых других школ Беларуси. Телеграм-канал NEXTA писал, что на сотрудников одной лидской школы начали оказывать давление.

Фото на превью: пресс-служба президента РБ