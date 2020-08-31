Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании. Он заявлял о необходимости пересмотреть результаты президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении с должности посла в Испании Павла Пустового. Об этом сообщила его пресс-служба.

Также его уволили с должности постоянного представителя при Всемирной туристскоq организации и лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

17 августа Пустовой выпустил обращение, в котором назвал ситуацию в Беларуси «неприемлемой в европейском государстве 21-го века», а пересчет результатов выборов и открытый суд над причастными к насилию (в том числе со стороны протестующих) — основными условиями для ее мирного разрешения. Обращение было опубликовано на официальной странице посольства в фейсбуке.

24 августа Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеня после того, как тот высказался в поддержку протестующих.

Ранее 31 августа стало известно, что главу Католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, несмотря на то, что у него есть белорусское гражданство. Он призывал остановить насилие.

Фото на превью: Embajada de Belarús en España / Facebook