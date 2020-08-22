Лукашенко сменил губернатора Гродненской области. Там проходили одни из самых массовых протестов

Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, сообщает «Белта». Новым главой региона назначен Владимир Караник, который до этого возглавлял Минздрав Беларуси.

18 августа городской исполком Гродно опубликовал ответ на требования протестующих. В нем власти извинились за действия милиции и пообещали дать представителям оппозиции и профсоюзов время в эфире на местном телеканале. Кроме того, исполком разрешил проводить акции протеста на центральных площадях города.

Однако на следующий день власти заявили, что их митинг на площади Ленина признан несанкционированным.

В Гродно проходили одни из самых массовых акций протеста. 16 августа в центре города собралось около 40 тысяч человек, писал Tut.by.

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