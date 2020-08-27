Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным «оставить» Беларуси $1 млрд

Власти России и Беларуси договорились о рефинансировании выданного Минску кредита в миллиард долларов. Об этом рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Белта».

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования. Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — заявил Лукашенко.

В российском Минфине отметили, что Беларусь пока не обращалась к ведомству по поводу возможности рефинансирования долга. Если такой запрос поступит, он будет рассматриваться в соответствии с указаниями правительства.

Лукашенко также прокомментировал высокий спрос на покупку валюты в стране, объяснив его призывами «внутренних негодяев» и заявил, что люди вправе забирать свои деньги из банков.

«У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — сказал он.