Лукашенко принял отставку посла в Словакии, поддержавшего протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке посла в Словакии Игоря Лещеня, который высказался в поддержку протестующих белорусов. Об этом сообщает государственное агентство «Белта».

Фото: посольство Беларуси в Словакии

Лещеня подал заявление об отставке спустя два дня после того, как он записал видеообращение, в котором поддержал протесты. Он объяснил, что это — «логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику».

Видеообращение Лещени было опубликовано 16 августа. Он заявил, что «как и все белорусы, шокирован историями о пытках и избиениях» сограждан. «Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан (…)Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил»,— сказал Лещеня.

Игорь Лещеня работал в МИД Беларуси с 1994 года. С 2016 года он занимал должность посла в Словаки, а до этого был помощником Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.