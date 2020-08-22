Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия и призвал простить милиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть все бастующие предприятия. Об этом он рассказал на митинге своих сторонников в Гродно, трансляцию которого вел RT.

«Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — сказал он.

Он также назвал постановочными больше половины снимков избитых людей во время протестов.

«60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — приводит его слова Tut.by.

Лукашенко также призвал «простить милиционеров, если они где-то ошиблись».

«Некоторые обнаглели до того, что несчастный мент на машине приехал отремонтировать машину, команда из Польши: давить ментов. Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей» — сказал Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Лукашенко и назначения новых президентских выборов. Первые дни протестов сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками, более семи тысяч человек были задержаны. Задержанные рассказывали об избиениями в изоляторах.

Через несколько дней на крупнейших белорусских заводах начались забастовки с требованием новых выборов и отставки Лукашенко. В них принимали участие работники БелАЗа, МАЗа, Минского завода колесных тягачей и других.