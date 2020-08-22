Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО приближается к границам страны, чтобы «затащить сюда якобы нового президента». Такое мнение он высказал на военном полигоне под Гродно, передает «Белта».

Александр Лукашенко во время посещения полигона под Гродно. Фото: сайт президента Беларуси

«Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — сказал Лукашенко.

Он считает, что «новый президент» может обратиться к «западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения».

«Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — добавил он. Имени «альтернативного президента» Лукашенко не назвал.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК назвал Александра Лукашенко их победителем, по данным избиркома, он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская итоги выборов не признала и объявила себя избранным президентом.