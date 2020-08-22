Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО приближается к границам страны, чтобы «затащить сюда якобы нового президента». Такое мнение он высказал на военном полигоне под Гродно, передает «Белта».
«Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — сказал Лукашенко.
Он считает, что «новый президент» может обратиться к «западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения».
«Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — добавил он. Имени «альтернативного президента» Лукашенко не назвал.
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК назвал Александра Лукашенко их победителем, по данным избиркома, он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская итоги выборов не признала и объявила себя избранным президентом.