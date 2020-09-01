Лукашенко: главе Католической церкви поставили «определенные задачи» в Польше. Накануне его не пустили в Беларусь

Главу Католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича не пустили в Беларусь, так как он попал в список «невъездных» после визита в Польшу, где ему поставили «определенные задачи», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «Белта».

Фото: Вадим Замировский / Tut.by

Президент рассказал, что архиепископ неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, «получив определенные задачи», возвращался Беларусь и попал в список невъездных, общий для Беларуси и России. «Не только он один, просто он — более известная фигура», — пояснил Лукашенко. По его словам, сейчас проверяется информация об иностранном гражданстве священника.

О каких задачах идет речь, Лукашенко не уточнил.

«Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», — отметил президент. По его словам, в Беларуси не закрыли костелы, «даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду».

Лукашенко также прокомментировал эпизод, когда бойцы ОМОНа заблокировали двери в костел на площади Независимости в Минске. Он заявил, что те защищали прихожан, молившихся в храме, от толпы митингующих.

Накануне главу Белорусской католической церкви архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пропустили через границу, несмотря на наличие белорусского гражданства.

Ранее Кондрусевич призывал власти прекратить насилие и напрямую обращался к главе МВД. Он устраивал молебен у следственного изолятора на Окрестина и требовал освободить всех задержанных во время протестов.