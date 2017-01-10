Луговой связал попадание в «список Магнитского» с желанием Обамы «нагадить» России

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой объяснил свое попадание в «список Магнитского» желанием действующего президента США Барака Обамы «нагадить России». Об этом он заявил РИА Новости.

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где „список Магнитского”, учитывая, что уже и сколько лет прошло, и чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил. (…) Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей», — заявил Луговой.

Он также добавил, что, насколько ему известно, под действие «акта Магнитского» попадают те, кто нарушал «где-то в чем-то права людей». Луговой был включен в «список Магнитского» накануне. Также туда включили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, следователя Станислава Гордиевского и бизнесмена Геннадия Плаксина.

Год назад судья Высокого суда Лондона в отставке сэр Робе​рт Оуэн представил доклад по итогам публичного расследования гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался в результате отравления полонием. В нем Луговой и Ковтун были названы вероятными исполнителями убийства.

«Акт Магнитского» был принят властями США в 2012 году. Закон получил имя юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В 2009 году он умер в московском СИЗО. В «список Магнитского» власти США вносят фамилии российских чиновников, которые, по их мнению, виновны в нарушении прав человека. В декабре 2016 года действие акта распространили на все страны.