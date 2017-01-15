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Самолет Lufthansa с поврежденным лобовым стеклом экстренно сел в Домодедово

Самолет Lufthansa с поврежденным лобовым стеклом экстренно сел в Домодедово

Новости
23:33, 15 января
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Самолет Airbus А320 авиакомпании Lufthansa экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Самолет следовал из Франкфурта в Москву. На подлете к Домодедово экипаж сообщил диспетчерам о перегреве с дальнейшим повреждением лобового стекла и дальнейшем возможном возгорании, «которое удалось ликвидировать своими силами. После этого экипаж благополучно посадил самолет в Домодедово», — рассказал источник агентства. По информации РЕН-ТВ, перегрев произошел из-за неполадок в системе регулирования давления.

Официальной информации о причинах инцидента пока нет.

По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, в результате инцидента на борту никто не пострадал — самолет благополучно совершил посадку.

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