«Лос-Анджелес Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Майами Хит» в шестом матче финальной серии плей-офф НБА и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

Встреча, проходившая в Орландо, завершилась со счетом 106:93 в пользу «Лейкерс». Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 28 очков.

Самым ценным игроком финальной серии плей-офф признан форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Для него эта награда стала четвертой в карьере. Он стал первым баскетболистом в истории, получивший этот приз с тремя разными командами. Чаще MVP признавали только Майкла Джордана (шесть раз).

По количеству чемпионств «Лейкерс» сравнялись с «Бостон Селтикс», теперь у них по семь титулов.

Регулярный чемпионат НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился 31 июля. Плей-офф стартовал 17 августа, матчи проходили во Флориде.