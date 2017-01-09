В Лондоне возник транспортный коллапс из-за забастовки сотрудников метро

Восемь линий лондонского метро осуществляет работу в ограниченном режиме, его центральне станции закрылись из-за забастовки сотрудников, передает BBC.

Из-за возникновения угрозы давки были эвакуированы пассажиры станции Clapham Junction. На автобусных остановках тоже образовались огромные очереди, несмотря на то, что были запущены около 150 дополнительных автобусов.

Многие жители Лондона добираются на работу на велосипедах, потому что дороги перегружены автомобилями и другими видами транспорта.

Мэр города Садик Хан заявил, что забастовка была совершенно излишней и призвал сотрудников лондонского метрополитена решить проблему мирным путем.

Суточная забастовка сотрудников лондонского метро началась 8 января в 18.00 (21:00 по московскому времени — Дождь). Участники акции выступают против снижения зарплат и сокращения рабочих мест из-за установки автоматов выдачи билетов.