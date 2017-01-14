УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил Валерия Лобановского в десятку тренеров, оказавших самое большое влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году. Список опубликован на официальном сайте организации.

Вместе с Лобановским в список десяти лучших тренеров вошли Брайн Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.

Под руководством Лобановского киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР и пять раз — чемпионом Украины. Кроме того, вместе с «Динамо» Лобановский дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

В 1988 году сборная СССР под его руководством дошла до финала чемпионата Европы.