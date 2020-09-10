Любовь Соболь предупредили об уголовной ответственности за невыплату 29 млн рублей долга

Юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь вручили предупреждение об уголовной ответственности за невыплату 29 миллионов рублей по иску компании «Московский школьник». Об этом она сообщила в твиттере. Ранее долг выкупил у компании бизнесмен Евгений Пригожин.

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В предупреждении Федеральной службы судебных приставов говорится, что Соболь по решению арбитражного суда обязана выплатить «Московскому школьнику» 29,2 миллиона рублей, а также 18 тысяч рублей за госпошлины. В случае неуплаты Соболь может грозить до двух лет лишения свободы по ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

В начале 2019 года ФБК выпустил расследование, в котором назвал причиной вспышки дизентерии в московских школах и детских садах некачественные продукты. По данным ФБК, компанией «Московский школьник», поставлявшей питание, владеет бизнесмен Евгений Пригожин — он это отрицал. Предприятие подало в суд на ФБК, Навального и Соболь. В результате их обязали выплатить почти 88 миллионов рублей компенсации. В июле 2020-го Навальный объявил о ликвидации ФБК и создании новой организации, так как им нечем платить долг.

В конце августа Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг — теперь ФБК и оппозиционеры должны 88 миллионов рублей лично ему. Таким образом бизнесмен захотел «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей». После этого со счетов Любови Соболь принудительно взыскали 34 миллиона рублей в пользу Пригожина и структур мэрии Москвы.