Литва обвинила Россию в хакерских атаках на правительственные компьютеры

«Шпионские программы, которые мы нашли, функционировали в течение минимум полугода до их обнаружения, подобно тому, как это было в США», — сказал Черняускас.

Он отметил, что с 2015 года шпионские программы были трижды обнаружены на правительственных компьютерах. В течение прошедшего года было совершено 20 попыток заражения оборудования.

Сначала главной целью кибератак были финансовые преступления, затем в центре внимания оказались государственные учреждения, пишет Reuters со ссылкой на ежегодные отчеты Национального центра кибербезопасности Литвы.

Черняускас подчеркнул, что все найденные документы и пароли от таких сайтов, как GMail и Facebook, были отправлены на адрес, который обычно используют российские шпионские агентства.

Ранее администрация президента США Барака Обамы официально обвинила Россию во вмешательстве в выборы нового американского президента, в том числе при помощи взлома компьютеров. Обама рассказал в интервью CNN, что лично требовал от президента России Владимира Путина прекратить хакерские атаки.

Немецкие спецслужбу тоже подозревают, что российские хакеры взломали компьютеры администрации Бундестага и похитили порядка 2400 секретных файлов.