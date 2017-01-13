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Во Владивостоке умерла певица Жанна Роштакова

Новости
16:19, 13 января
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Певица Жанна Роштакова скончалась в возрасте 33 лет у себя дома во Владивостоке. Об этом в своем инстаграме сообщил певец Прохор Шаляпин. По одной из версий, певице на голову упала полка.

«Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды..» — написал Шаляпин.

РИА Новости отмечает, что эту информацию официально подтвердили в региональном управлении МВД. СМИ называли Роштакову бывшей солисткой группы «Лицей», однако представитель коллектива Евгений Яковлев в беседе с агентством опроверг эти данные. По его словам, она несколько раз выступала с группой «на подмене» и не входила в основной состав.

Шаляпин рассказал изданию Дни.ру о двух версиях смерти артистки. По одной из них, Роштакова скончалась от удара полкой, которая упала ей на голову в ванной. Шаляпин также не исключает насильственную смерть из-за квартирных претензий.

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