Лионель Месси решил уйти из «Барселоны», клуб не собирается его отпускать

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду, сообщает Tyc Sports со ссылкой на источники. В клубе подтвердили The Associated Press эту информацию и заявили, что у Мессии уже истек срок расторжения контракта.

Фото: Лионель Месси / Facebook

По данным издания, Месси уже уведомил руководство клуба о желании покинуть команду. Он намерен воспользоваться пунктом в контракте, который дает ему право расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце сезона.

При этом в «Барселоне» заявили, что у Месси уже нет такой возможности, поскольку срок уведомления об уходе истек 30 мая. Футболист намерен обратиться за юридической консультацией, отмечает AP.

Контракт Мессии также предполагает возможность выкупа за 700 миллионов евро.

Футбольный сезон в Испании обычно заканчивался в мае, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Месси принял решение об уходе из клуба на фоне неудачного выступления «Барселоны» на протяжении последних сезонов. Ранее испанский клуб проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

33-летний Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе команды он выиграл 34 титула, в частности шесть «Золотых мячей».