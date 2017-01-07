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Приложение LinkedIn удалили из российских App Store и Google Play

Новости
12:37, 7 января
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Российские пользователи потеряли возможность скачивать приложение LinkedIn из магазинов приложений App Store и Google Play. Как пишет The New York Times, с таким требованиям к Google и Applе обратились российские власти.

По данным газеты, российские власти обратились с требование заблокировать приложение на территории России спустя несколько недель после того, как Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр компаний, нарушивших закон о хранении персональных данных на территории России.

Представитель Apple в разговоре с NYT подтвердил, что компанию попросили убрать приложение LinkedIn из своего магазина около месяца назад. Как отмечает издание, такое же требование предъявляли компании власти Китая, который потребовали заблокировать приложение The New York Times. В Applе при это отказались от дальнейших комментариев.

В Google не подтвердили, что приложение было заблокировано на территории России. Компания при этом подчеркнула, что соблюдает законы тех стран, в которых она работает. 

Как отмечает газета, до блокировки приложение LinkedIn функционировало в России в нормальном режиме. Сейчас оно отсутствует в поисковой выдаче обоих магазинов. При попытке скачать приложение по прямо ссылке App Store выдает предупреждение: «Интересующий вас контент недоступен в данном магазине (российский), но доступен в магазине другой страны (США)».

Зачем в России заблокировали LinkedIn, и кто от этого пострадает

Социальная сеть LinkedIn предназначена для поиска работы и обмена деловыми контактами. В ней зарегистрированы более 400 миллионов человек. В России сервисом пользовался, в том числе, Сбербанк, который отметил, что блокировка вызовет «существенные» трудности для компании.

 

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